A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (5), um homem de 33 anos suspeito de contrabando de medicamentos e anabolizantes. A abordagem ocorreu em um ônibus interestadual e resultou na apreensão de aproximadamente 621 unidades de produtos, além de perfumes e um celular.

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A ocorrência foi registrada em Itiquira, a 358 quilômetros de Cuiabá, durante uma fiscalização no Posto Rio Corrente, em um trecho da BR-163. Fiscais abordaram o ônibus e encontraram uma mala preta no bagageiro. Parte dos produtos estava escondida em um fundo falso, o que levou à acionamento de policiais do 5º Batalhão, ligado ao 4º Comando Regional.

Carga estava escondida em mala