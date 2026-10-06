A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (5), um homem de 33 anos suspeito de contrabando de medicamentos e anabolizantes. A abordagem ocorreu em um ônibus interestadual e resultou na apreensão de aproximadamente 621 unidades de produtos, além de perfumes e um celular.
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A ocorrência foi registrada em Itiquira, a 358 quilômetros de Cuiabá, durante uma fiscalização no Posto Rio Corrente, em um trecho da BR-163. Fiscais abordaram o ônibus e encontraram uma mala preta no bagageiro. Parte dos produtos estava escondida em um fundo falso, o que levou à acionamento de policiais do 5º Batalhão, ligado ao 4º Comando Regional.
Carga estava escondida em mala
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais fizeram buscas no veículo e localizaram diversos produtos de marcas diferentes. Ao todo, foram apreendidas cerca de 621 unidades de medicamentos emagrecedores e anabolizantes.
Além dos medicamentos, as equipes recolheram perfumes e um aparelho celular. Todo o material foi separado e encaminhado para as autoridades responsáveis pela ocorrência.
Suspeito foi levado à Polícia Federal
O homem de 33 anos foi identificado e abordado pelos policiais dentro do ônibus. Segundo o registro da ocorrência, ele não apresentou informações sobre a origem e o destino dos produtos encontrados na bagagem.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Polícia Federal, junto com os materiais apreendidos, para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.
A ocorrência foi registrada sob suspeita de contrabando.
Investigação deve apurar origem dos produtos
A prisão e a apreensão dos produtos não representam, por si só, uma condenação. A investigação deverá esclarecer a procedência dos medicamentos, as circunstâncias do transporte e eventual responsabilidade criminal do suspeito.
Também deverá ser analisada a situação dos produtos apreendidos, incluindo a regularidade da origem, da entrada no país e da comercialização, conforme as normas aplicáveis.
Como denunciar
A população pode colaborar com as forças de segurança por meio do telefone 190, da Polícia Militar, ou pelo 0800.065.3939. As denúncias podem ser feitas sem a necessidade de identificação do denunciante.
Novas informações sobre o caso devem ser divulgadas pelos órgãos responsáveis pela investigação.