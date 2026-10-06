Um homem, ainda não identificado oficialmente, morreu após ser atropelado por um ônibus na tarde desta terça-feira (6), em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 17h, na Avenida Amador Bueno da Veiga, no Jardim Jaraguá.

A vítima estava em uma bicicleta elétrica quando foi atingida pelo coletivo. Ela chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do atropelamento ainda deverão ser apuradas. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e da Polícia Científica estiveram no local para atendimento da ocorrência, organização do tráfego e realização da perícia.