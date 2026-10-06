A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (6), em primeira discussão, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe a concessão do espaço em que funcionava o Mercato Della Colônia Agricola Di Quiririm, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

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O texto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta durante a sessão, a pedido do governo. O projeto foi aprovado por unanimidade.