Uma mulher e o filho, de aproximadamente 2 anos, ficaram feridos após um incêndio atingir uma residência no bairro Village Tremembé, em Tremembé, na tarde desta segunda-feira (5).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h10. Quando as equipes chegaram ao endereço, o fogo já havia sido contido por moradores da região. Mãe e filho foram socorridos por vizinhos e encaminhados para atendimento médico.

A criança sofreu queimaduras graves no rosto, na cabeça, no pescoço e nas mãos. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser entubada antes da transferência para uma unidade hospitalar. A mãe também teve queimaduras, principalmente nas mãos e na região do abdômen.