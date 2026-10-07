Uma mulher e o filho, de aproximadamente 2 anos, ficaram feridos após um incêndio atingir uma residência no bairro Village Tremembé, em Tremembé, na tarde desta segunda-feira (5).
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h10. Quando as equipes chegaram ao endereço, o fogo já havia sido contido por moradores da região. Mãe e filho foram socorridos por vizinhos e encaminhados para atendimento médico.
A criança sofreu queimaduras graves no rosto, na cabeça, no pescoço e nas mãos. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser entubada antes da transferência para uma unidade hospitalar. A mãe também teve queimaduras, principalmente nas mãos e na região do abdômen.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a mulher contou que a família estava passando por dificuldades financeiras e não tinha gás de cozinha em casa. Diante da situação, ela teria utilizado etanol comprado em um posto de combustíveis para preparar alimentos.
Ainda conforme o registro, durante o preparo da refeição, a mãe teria se afastado por alguns instantes e, ao retornar a atenção para o local, percebeu que o filho estava com o corpo em chamas. Ela levou a criança até o banheiro e usou o chuveiro para tentar apagar o fogo.
O pai do menino disse à polícia que não estava na residência no momento do acidente. Ele teria sido avisado pelo outro filho do casal, de 11 anos, e chegou ao imóvel quando as vítimas já haviam sido levadas para atendimento.
Em depoimento, o homem afirmou acreditar que o incêndio tenha começado no fogão e, depois, atingido a instalação elétrica e uma geladeira. Ele também declarou que desconhecia o uso de etanol pela esposa para cozinhar.
A criança chegou ao hospital já entubada. A mãe permaneceu sob cuidados médicos na emergência e, por causa de seu estado de saúde, não pôde ser ouvida pelos policiais naquele momento.
A casa não foi vistoriada pela equipe policial porque estava trancada quando os agentes chegaram. O caso foi registrado e deverá ser investigado para apurar as circunstâncias do incêndio e dos ferimentos sofridos pelas vítimas.