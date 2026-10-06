06 de outubro de 2026
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Maite virou estrelinha; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Maite virou estrelinha; veja notas de falecimento em SJC
Maite virou estrelinha; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 16h30

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PAULO LEAL

Idade: 71 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 11h

MARIO DE ASSIS

Idade: 79 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC-SP
Sepultamento: Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC – 07/10/2026 às 10h

NATIMORTO (JOSE MIGUEL MARIA CLARA SOUZA NAKED DE ARAUJO)

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC – 07/10/2026 às 9h30

GERMANA TRINDADE DOS PASSOS

Idade: 68 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 8h30

ANDERSON ALMEIDA RICARTE DA SILVA

Idade: 37 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 8h

ROSÂNGELA CAMPOS ALVES

Idade: 62 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Urbam Sala 5 – 06/10/2026, das 22h às 8h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 8h

MOISES SANTINO DE SOUZA

Idade: 72 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 06/10/2026 às 16h30

ALZINA TEODORA DE LIMA

Idade: 91 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Memorial do Vale/Jacareí
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale/Jacareí-SP – 06/10/2026 às 16h

TAINAH CRISTINA DE SOUZA COSTA

Idade: 30 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 5 – 06/10/2026, das 3h30 às 16h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 06/10/2026 às 16h

LEONEL JOSE DE OLIVEIRA

Idade: 67 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemit. Horto da Paz (Santíssimo) Centro/SJC – 06/10/2026 às 16h

NEIDE DE OLIVEIRA

Idade: 62 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Urbam Sala 6 – 06/10/2026, das 8h30 às 15h30
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC – 06/10/2026 às 15h30

ARNALDO TOGNETTI

Idade: 65 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 06/10/2026 às 14h

NILZA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 06/10/2026 às 13h30

AUDENIR DE CARVALHO HILGERT

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 13h

IVONE EVARISTO VERONEZI

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 2 – 06/10/2026, das 8h às 10h
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale/Jacareí-SP – 06/10/2026 às 10h

MARY NEVES DE MIRANDA SANTOS

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 3 – 05/10/2026, das 17h30 às 10h
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 10h

HERBERT ESPER

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 6 – 05/10/2026, das 18h30 às 8h
Sepultamento: Cemitério Pq. das Flores/São José dos Campos-SP – 06/10/2026 às 8h

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