Idade: 0 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 16h30
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PAULO LEAL
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 11h
MARIO DE ASSIS
Idade: 79 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC-SP
Sepultamento: Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC – 07/10/2026 às 10h
NATIMORTO (JOSE MIGUEL MARIA CLARA SOUZA NAKED DE ARAUJO)
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC – 07/10/2026 às 9h30
GERMANA TRINDADE DOS PASSOS
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 8h30
ANDERSON ALMEIDA RICARTE DA SILVA
Idade: 37 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 8h
ROSÂNGELA CAMPOS ALVES
Idade: 62 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Urbam Sala 5 – 06/10/2026, das 22h às 8h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 07/10/2026 às 8h
MOISES SANTINO DE SOUZA
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 06/10/2026 às 16h30
ALZINA TEODORA DE LIMA
Idade: 91 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Memorial do Vale/Jacareí
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale/Jacareí-SP – 06/10/2026 às 16h
TAINAH CRISTINA DE SOUZA COSTA
Idade: 30 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 5 – 06/10/2026, das 3h30 às 16h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 06/10/2026 às 16h
LEONEL JOSE DE OLIVEIRA
Idade: 67 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemit. Horto da Paz (Santíssimo) Centro/SJC – 06/10/2026 às 16h
NEIDE DE OLIVEIRA
Idade: 62 anos
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: Urbam Sala 6 – 06/10/2026, das 8h30 às 15h30
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC – 06/10/2026 às 15h30
ARNALDO TOGNETTI
Idade: 65 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC – 06/10/2026 às 14h
NILZA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 06/10/2026 às 13h30
AUDENIR DE CARVALHO HILGERT
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 13h
IVONE EVARISTO VERONEZI
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 2 – 06/10/2026, das 8h às 10h
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale/Jacareí-SP – 06/10/2026 às 10h
MARY NEVES DE MIRANDA SANTOS
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 3 – 05/10/2026, das 17h30 às 10h
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 10h
HERBERT ESPER
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Urbam Sala 6 – 05/10/2026, das 18h30 às 8h
Sepultamento: Cemitério Pq. das Flores/São José dos Campos-SP – 06/10/2026 às 8h