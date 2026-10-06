Após dois adiamentos provocados pela oposição em setembro, a Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (6), em primeira discussão, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe alterações na legislação municipal sobre a OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir) e a OOAU (Outorga Onerosa de Alteração de Uso) - esses dois instrumentos foram regulamentados no município em 2019 e servem para controlar o crescimento da cidade, além de financiar melhorias urbanas.

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O texto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta durante a sessão, a pedido do governo. O projeto foi aprovado com 10 votos a favor e apenas um contrário, do vereador Isaac do Carmo (PT), que integra a oposição. A propositura ainda passará por segunda discussão, provavelmente na próxima semana, antes de seguir para a sanção do prefeito.