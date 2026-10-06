A morte de Anthony Muniz, de 28 anos, morador de Amparo (SP), gerou uma série de homenagens nas redes sociais. Amigos, familiares e pessoas que acompanharam sua trajetória publicaram mensagens de despedida e solidariedade à família.

Anthony havia desaparecido no sábado (3), depois de entrar no mar na Praia do Tenório, em Ubatuba. O corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (6), a aproximadamente seis quilômetros do ponto onde ocorreu o afogamento.

Nas publicações, conhecidos destacaram a personalidade e as lembranças deixadas pelo jovem. “Anthony era um menino lindo e muito inteligente, vai deixar saudades”, escreveu uma pessoa. Outra afirmou: “Eu vi este menino crescer. Que Deus conforte a todos”.