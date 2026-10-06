A morte de Anthony Muniz, de 28 anos, morador de Amparo (SP), gerou uma série de homenagens nas redes sociais. Amigos, familiares e pessoas que acompanharam sua trajetória publicaram mensagens de despedida e solidariedade à família.
Anthony havia desaparecido no sábado (3), depois de entrar no mar na Praia do Tenório, em Ubatuba. O corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (6), a aproximadamente seis quilômetros do ponto onde ocorreu o afogamento.
Nas publicações, conhecidos destacaram a personalidade e as lembranças deixadas pelo jovem. “Anthony era um menino lindo e muito inteligente, vai deixar saudades”, escreveu uma pessoa. Outra afirmou: “Eu vi este menino crescer. Que Deus conforte a todos”.
Também foram publicadas mensagens como “Tão jovem. Meus sentimentos aos familiares e amigos” e manifestações de apoio e oração à família.
Segundo as informações divulgadas, Anthony entrou no mar acompanhado de outros dois homens. Os três tiveram dificuldades na água. Um deles foi resgatado por guarda-vidas, enquanto o outro conseguiu alcançar uma área de pedras e sair por conta própria. Anthony acabou submergindo e não foi mais visto.
As buscas foram realizadas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), com o uso de um bote inflável de salvamento e atuação de bombeiros guarda-vidas. Uma equipe de Amparo também participou da operação com apoio de drone.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.