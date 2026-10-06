A morte do adolescente Fabrício Reis Ribeiro, de 14 anos, em Lagoinha, no Vale do Paraíba, provocou grande comoção entre familiares, amigos, professores e pessoas que acompanharam sua infância. Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida lembram o jovem pelo jeito alegre, educado e carinhoso.
Uma professora que conviveu com Fabrício destacou a marca deixada pelo adolescente em sua trajetória profissional.
“Ser professora tem dessas coisas… pessoas que um dia eram desconhecidas chegam, aos poucos, e passam a fazer parte da nossa história. Hoje, o coração dói. Fabrício, obrigada por ter permitido que eu vivenciasse um pedacinho da sua vida e por deixar sua marca na minha caminhada como professora”, escreveu.
Outras mensagens recordam Fabrício ainda criança, durante o período em que frequentava a educação infantil. “Você era uma criança esperta, peralta e sorridente”, escreveu uma pessoa.
Também há relatos descrevendo o adolescente como um garoto “super educado, bonzinho e alegre”. A pouca idade tornou a notícia ainda mais difícil para quem o conhecia. “Tão jovem, apenas 14 anos. Que Deus o acolha em Seus braços e conforte toda a família”, diz uma das homenagens.
Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre os horários do velório e do sepultamento. A família informou que os detalhes serão comunicados posteriormente.
As circunstâncias da morte também não aparecem nas informações disponibilizadas.