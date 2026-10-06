A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (6), por unanimidade, mais uma proposta que adéqua a legislação municipal sobre os suplentes de vereadores às normas federais.

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Até o início do mês, segundo a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, o suplente deveria ser convocado caso o vereador titular ficasse afastado por mais de 30 dias. Já a Constituição Federal estabelece que os suplentes sejam convocados caso os deputados e senadores titulares fiquem afastados por mais de 120 dias.