Eleito deputado estadual com 178.164 votos, Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, atribui parte do resultado à dobrada com Lucas Pavanato, também do PL, eleito o deputado federal mais votado do estado, com mais de 3 milhões de votos.

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O novo parlamentar também destaca os quase 50 mil votos recebidos em sua cidade e a força eleitoral obtida em municípios do Vale do Paraíba.