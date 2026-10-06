O STF (Supremo Tribunal Federal) reagendou o julgamento do recurso que a Prefeitura de Taubaté apresentou contra a decisão do Tribunal de Justiça que, três anos atrás, considerou inconstitucionais 216 funções de confiança da área da educação - de diretor de escola (122), vice-diretor (66) e supervisor de ensino (28).

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Em agosto, em uma primeira sessão de julgamento virtual, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo, chegou a votar contra o recurso da Prefeitura - ou seja, pela manutenção da decisão que considerou inconstitucionais as funções de diretor de escola, vice-diretor e supervisor de ensino. Na sequência, no entanto, o relator solicitou o destaque do processo.