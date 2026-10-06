A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a Operação Centro Mais Seguro para reforçar a segurança e o ordenamento urbano no Calçadão, principal área de comércio popular da cidade. A fiscalização será intensificada até o feriado de 12 de outubro, quando o movimento de consumidores deve aumentar na região.

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A operação reúne fiscais de Posturas Municipais e Estética Urbana, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e policiais militares que atuam por meio do programa Atividade Delegada. A presença das equipes tem como objetivo ampliar a sensação de segurança e garantir mais tranquilidade para quem circula pelo Centro em busca das compras.