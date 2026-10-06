A eleição de algumas novas deputadas e deputados em São Paulo mostrou isso, e digo que ocorreu nos dois campos extremos. A esquerda só não elegeu mais porque ainda insiste em argumentar logicamente com dados, fotos e áudios. Quanta perda de tempo... Três segundos é o tempo que um candidato tem para chamar a atenção do público jovem, que, de acordo com o TSE, soma 1,6 milhão de novos eleitores entre 16 e 17 anos que foram às urnas ontem.

Essa galerinha do Brawl Stars rola o feed do TikTok e do Instagram mais rápido do que eu e você juntos, e muitos candidatos já sacaram isso e trataram rapidinho de seduzir a moçada com seus cortes. Movimentos como red pill, incel e outros, que encantam com a exibição de roupas camufladas, armas e cortes de cabelo para os meninos héteros, e saias rodadas, terninhos e maquiagens para as meninas, são o combo perfeito para esses jovens com pretensões à vida pública cativarem seus eleitores.

Existe também o outro público, que busca a eterna salvação e remissão de seus pecados no divino, já que na terra não serão recompensados porque pecam demais — outra presa fácil a quem os mais espertos também distribuíram seus números de urna rapidinho. Sei que parece uma reflexão ressentida e até amargurada, mas venham comigo nesse pensamento.