Após quatro dias de buscas, o corpo do turista identificado como Antony, 28 anos, foi localizado no mar de Ubatuba, no Litoral Norte, na tarde desta terça-feira (6). O jovem, morador de Amparo (SP), havia desaparecido no último sábado (3), após entrar no mar na Praia do Tenório.
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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), o corpo foi encontrado por volta das 12h, a aproximadamente um quilômetro da costa. A localização ocorreu com o apoio da embarcação Comandante Nelson e sua equipe.
As buscas começaram imediatamente após o desaparecimento e seguiram durante o domingo (4), a segunda-feira (5) e a manhã desta terça. Às 10h desta terça, o GBMar ainda realizava buscas na Praia do Tenório com um bote de salvamento inflável, tripulado por dois bombeiros guarda-vidas.
Desaparecido após afogamento
O caso aconteceu por volta das 15h45 de sábado, no setor 4 da Praia do Tenório, no canto direito da faixa de areia. Três pessoas entraram em situação de risco no mar. Um vídeo registrado no local mostra o momento do afogamento e o resgate das outras duas pessoas envolvidas.
Uma delas conseguiu chegar às pedras do costão e se salvar. Outra foi resgatada pelos guarda-vidas. Antony, porém, acabou submergindo e não voltou à superfície.
As equipes iniciaram as buscas logo após o desaparecimento, utilizando motos aquáticas e viaturas em terra. As operações continuaram nos dias seguintes, mas as condições do mar dificultaram o trabalho dos socorristas.
Segundo o GBMar, a área apresentava forte arrebentação, com ondas sucessivas atingindo o costão rochoso e provocando uma zona de grande turbulência. O cenário exigiu cautela das equipes para evitar que os próprios bombeiros fossem colocados em situação de risco.
GBMar reforça alerta para banhistas
Após o caso, o GBMar reforçou as orientações de segurança para quem frequenta as praias do litoral norte. A recomendação é evitar entrar no mar próximo a pedras e costões, principalmente em períodos de mar agitado.
A corporação também orienta os banhistas a procurar áreas mais protegidas, permanecer dentro do campo de visão dos postos de guarda-vidas e respeitar a sinalização existente nas praias.
Em caso de emergência no mar, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.