Após quatro dias de buscas, o corpo do turista identificado como Antony, 28 anos, foi localizado no mar de Ubatuba, no Litoral Norte, na tarde desta terça-feira (6). O jovem, morador de Amparo (SP), havia desaparecido no último sábado (3), após entrar no mar na Praia do Tenório.

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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), o corpo foi encontrado por volta das 12h, a aproximadamente um quilômetro da costa. A localização ocorreu com o apoio da embarcação Comandante Nelson e sua equipe.