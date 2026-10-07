O Viapol São José Vôlei inicia uma busca nas finais do Campeonato Paulista masculino de vôlei em visita ao Suzano na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 18h30, na Arena Suzano, em São Paulo, pelo jogo de ida das semifinais.

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Como tem melhor campanha que o rival, o time da região tem o direito de decidir e casa. A volta acontece no sábado (10), a partir das 16h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.