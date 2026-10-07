O Viapol São José Vôlei inicia uma busca nas finais do Campeonato Paulista masculino de vôlei em visita ao Suzano na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 18h30, na Arena Suzano, em São Paulo, pelo jogo de ida das semifinais.
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Como tem melhor campanha que o rival, o time da região tem o direito de decidir e casa. A volta acontece no sábado (10), a partir das 16h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.
De acordo com o regulamento, caso haja um vencedor diferente em cada jogo, a decisão será no chamado Golden Set, ou seja, um set extra para definir quem vai às finais do torneio.
Na fase de classificação, o São José viveu altos e baixos, mas reagiu na reta final e fechou em segundo lugar, com 15 pontos ganhos, à frente do Suzano. Inclusive, no confronto da primeira fase, disputada na cidade da Grande São Paulo, os joseenses venceram por 3 a 0.
Sob comando do técnico Flávio Tavares, o São José mostrou força consolidade nas rodadas finais. E o torcedor até já sonha com uma possível final, o que seria inédito para a equipe.
Até hoje, os dois melhores resultados do vôlei masculino joseense no Paulista foram em 2013 e em 2021, quando ficou em terceiro lugar.
Ingressos
Para o jogo de volta, a diretoria joseense já iniciou as vendas antecipadas de ingressos e manteve os valores praticados na fase inicial. Os ingressos de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos, para serem destinados ao Fundo Social da cidade.
Crianças menores de 4 anos de idade não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante. Os ingressos para o setor das frisas têm valor único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Farma Conde Arena estará disponível para todos gratuitamente e a compra dos ingressos pode ser feita de forma virtual, pela internet.