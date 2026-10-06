A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu a licitação para a contratação do Projeto Smart City 2026, que prevê a ampliação do sistema de monitoramento com 350 novas câmeras analíticas e a chegada de um drone autônomo para apoiar as ações da Guarda Civil Metropolitana.
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Com sessão marcada para o dia 19 de outubro de 2026, a concorrência, do tipo menor valor global, tem teto estimado em R$ 2,8 milhões mensais.
Além da tecnologia de segurança com reconhecimento facial e leitura de placas, o edital abrange a instalação de mais de 600 pontos de Wi-Fi gratuito espalhados por 62 áreas públicas abertas, 139 prédios da administração municipal e 75 escolas da rede pública.
A nova infraestrutura dará suporte ao projeto "Prefeitura sem Papel", interligando 1.700 computadores, 3.350 Chromebooks e 1.331 ramais telefônicos. Essa rede sustentará o prontuário eletrônico na área da saúde, o sistema de semáforos, os serviços digitais ao cidadão e a integração com o CSI (Centro de Segurança Integrada).
Para evitar interrupções, o sistema contará com tecnologia de redundância (se um link falhar, outro assume automaticamente) e protocolos de segurança cibernética em conformidade com a LGPD.