A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu a licitação para a contratação do Projeto Smart City 2026, que prevê a ampliação do sistema de monitoramento com 350 novas câmeras analíticas e a chegada de um drone autônomo para apoiar as ações da Guarda Civil Metropolitana.

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Com sessão marcada para o dia 19 de outubro de 2026, a concorrência, do tipo menor valor global, tem teto estimado em R$ 2,8 milhões mensais.