A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba, em ação conjunta com o Ministério Público Eleitoral, identificou o descarte irregular de propaganda eleitoral nas proximidades de 12 locais de votação durante as Eleições 2026.

O derrame de material impresso de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular e pode caracterizar crime eleitoral (Art. 19, parágrafo 7º, Resolução TSE nº 23.610/2019).

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