A comunidade de Guaratinguetá está consternada com a morte de Karine Andrade, jovem que marcou com intensa dedicação comunitária e religiosa na Paróquia São Francisco de Assis.

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Karine estava internada e faleceu nesta terça-feira (6), deixando um rastro de saudade entre familiares, amigos e fiéis que acompanharam sua trajetória de fé no município. A causa do falecimento não foi divulgada.