A comunidade de Guaratinguetá está consternada com a morte de Karine Andrade, jovem que marcou com intensa dedicação comunitária e religiosa na Paróquia São Francisco de Assis.
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Karine estava internada e faleceu nesta terça-feira (6), deixando um rastro de saudade entre familiares, amigos e fiéis que acompanharam sua trajetória de fé no município. A causa do falecimento não foi divulgada.
Muito querida na cidade, Karine dedicou anos da sua vida à comunidade paroquial. Ela atuou como coroinha, catequista e, atualmente, desempenhava a função de coordenadora dos leitores mirins.
Em nota de pesar, a paróquia destacou o carinho e o legado de serviço deixados pela jovem, convidando a todos para se unirem em oração pelo descanso de sua alma e pelo conforto dos familiares.
A despedida reuniu momentos de grande emoção. O velório teve início às 9h, no IML, e a missa de corpo presente foi agendada para as 15h, na própria Paróquia São Francisco de Assis. O sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério do Pedregulho.
Carta aberta emociona as redes sociais
Nas redes sociais, a comoção se espalhou rapidamente. Aline Martins, irmã de Karine, publicou uma carta aberta tocante lamentando a perda precoce.
"Minha irmã, eu ainda não sei como escrever essas palavras. Talvez porque, no fundo, uma parte de mim ainda esteja esperando você voltar, tentando entender como alguém que fazia parte de todos os meus dias pode ter partido assim, deixando um silêncio impossível de preencher", escreveu Aline.
Em um dos trechos mais emotivos da mensagem, Aline ressaltou o amor incondicional que sempre uniu a família: "Pai, recebe minha irmã nos teus braços. Cuida dela por mim. Eu sei que a morte leva a presença, mas não consegue levar o amor. Você continuará vivendo em mim, nas nossas lembranças e nas nossas histórias", desabafou.
Amigos e moradores de Guaratinguetá se multiplicaram em mensagens de apoio nos comentários, prestando condolências à família e pedindo conforto divino à mãe, Rosa, e a todos os parentes.