O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o meme publicado por ele nas redes sociais com candidatas derrotadas nas eleições de 2026 não teve a intenção de depreciar as políticas.
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Feita com inteligência artificial, a montagem mostra Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em diferentes funções em uma unidade do McDonald’s, após a derrota nas eleições – nenhuma delas se elegeu.
A publicação provocou reações distintas entre os seguidores do prefeito. Enquanto alguns usuários elogiaram a brincadeira, outros consideraram a imagem desrespeitosa e criticaram o uso da inteligência artificial para satirizar adversárias políticas.
Diante das críticas, Anderson afirmou que a mensagem da publicação seria justamente a valorização do trabalho.
“Trabalhar no McDonald’s é trabalho digno, assim como trabalhar numa fábrica, no comércio, num escritório ou em qualquer outra atividade honesta. Não existe emprego menor quando uma pessoa acorda cedo, trabalha e leva dignamente o sustento para sua família”, afirmou.
Segundo o prefeito, a ironia da montagem estaria justamente no fato de que o trabalho retratado não deveria ser considerado inferior.
“A mensagem é simples: trabalhar é digno, in dependentemente do cargo, da profissão ou da posição que a pessoa ocupe”, disse.
Meme faz referência a derrotas
Na montagem, Marina Silva aparece limpando um balcão, Simone Tebet está no caixa, Manuela d’Ávila trabalha na preparação de hambúrgueres e Gleisi Hoffmann segura uma porção de batatas fritas. As quatro aparecem usando uniforme e boné da rede de fast-food.
A imagem faz referência às disputas pelo Senado. Marina Silva e Simone Tebet não conseguiram uma das duas vagas de São Paulo, que ficaram com Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
Manuela d’Ávila também concorreu ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas não foi eleita. No Paraná, Gleisi Hoffmann terminou a disputa em quarto lugar e ficou fora das duas vagas destinadas ao estado.
Prefeito relacionou meme a empregos
Ao publicar a montagem, Anderson Farias relacionou a brincadeira ao desempenho do mercado de trabalho de São José dos Campos.
“Aqui em São José, emprego não para de crescer… pelo visto, a notícia está se espalhando”, escreveu.
O prefeito citou ainda os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), segundo os quais São José acumulava oito meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos em 2026.
Em agosto, foram abertas 1.055 vagas com carteira assinada. Entre janeiro e agosto, o município acumulou 3.792 novos postos formais, levando o estoque de empregos para 215.122 trabalhadores.
Serviços e indústria foram os setores que mais contribuíram para o resultado de agosto, com saldos de 838 e 275 vagas, respectivamente.
Para Anderson, a defesa do trabalho está diretamente relacionada à mensagem que pretendia transmitir com a publicação.
“Estamos há oito meses consecutivos gerando saldo positivo de empregos. Queremos mais gente trabalhando, mais renda e mais oportunidades”, afirmou.
Publicação dividiu opiniões
Nos comentários, houve manifestações favoráveis e críticas ao meme. Uma internauta classificou a publicação como “falta de respeito” e “infantil”. Outros seguidores reagiram com aplausos e emojis de risadas.
Também houve críticas especificamente ao uso de inteligência artificial na criação da imagem. Uma usuária considerou a montagem desrespeitosa e defendeu que as divergências políticas não deveriam eliminar o respeito entre adversários.
Anderson rebateu a interpretação de que a imagem teria utilizado o uniforme de trabalhador de maneira ofensiva.
“Se alguém enxergou o uniforme de um trabalhador como algo menor ou ofensivo, essa interpretação não partiu de mim. Para mim, uniforme de trabalho é motivo de orgulho. Trabalho dignifica”, afirmou.
A publicação ocorreu após o primeiro turno das eleições, realizado no domingo (4), período em que memes e montagens sobre os resultados eleitorais passaram a se espalhar pelas redes sociais.
Eleições tiveram segundo turno definido
Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.
Com o fim do primeiro turno, as redes sociais passaram a ser tomadas por memes relacionados às vitórias e derrotas de candidatos de diferentes grupos políticos.
Leia a íntegra da nota de Anderson
"Na verdade, o sentido da publicação é exatamente o contrário do que alguns estão tentando atribuir a ela. É valorizar o trabalho.
Trabalhar no McDonald’s é trabalho digno, assim como trabalhar numa fábrica, no comércio, num escritório ou em qualquer outra atividade honesta. Não existe emprego menor quando uma pessoa acorda cedo, trabalha e leva dignamente o sustento para sua família.
A ironia da publicação só funciona justamente porque não há nada de depreciativo em estar atrás daquele balcão trabalhando. A mensagem é simples: trabalhar é digno, independentemente do cargo, da profissão ou da posição que a pessoa ocupe.
E isso tem tudo a ver com o que defendemos em São José. Estamos há oito meses consecutivos gerando saldo positivo de empregos. Queremos mais gente trabalhando, mais renda e mais oportunidades.
Portanto, se alguém enxergou o uniforme de um trabalhador como algo menor ou ofensivo, essa interpretação não partiu de mim. Para mim, uniforme de trabalho é motivo de orgulho. Trabalho dignifica."