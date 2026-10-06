O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o meme publicado por ele nas redes sociais com candidatas derrotadas nas eleições de 2026 não teve a intenção de depreciar as políticas.

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Feita com inteligência artificial, a montagem mostra Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em diferentes funções em uma unidade do McDonald’s, após a derrota nas eleições – nenhuma delas se elegeu.