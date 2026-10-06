06 de outubro de 2026
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IRONIZOU CANDIDATAS

Anderson sobre meme de candidatas: 'Não há nada de depreciativo'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução
Anderson Farias e parte da imagem do meme publicado por ele nas redes sociais
Anderson Farias e parte da imagem do meme publicado por ele nas redes sociais

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o meme publicado por ele nas redes sociais com candidatas derrotadas nas eleições de 2026 não teve a intenção de depreciar as políticas.

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Feita com inteligência artificial, a montagem mostra Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em diferentes funções em uma unidade do McDonald’s, após a derrota nas eleições – nenhuma delas se elegeu.

A publicação provocou reações distintas entre os seguidores do prefeito. Enquanto alguns usuários elogiaram a brincadeira, outros consideraram a imagem desrespeitosa e criticaram o uso da inteligência artificial para satirizar adversárias políticas.

Diante das críticas, Anderson afirmou que a mensagem da publicação seria justamente a valorização do trabalho.

“Trabalhar no McDonald’s é trabalho digno, assim como trabalhar numa fábrica, no comércio, num escritório ou em qualquer outra atividade honesta. Não existe emprego menor quando uma pessoa acorda cedo, trabalha e leva dignamente o sustento para sua família”, afirmou.

Segundo o prefeito, a ironia da montagem estaria justamente no fato de que o trabalho retratado não deveria ser considerado inferior.

“A mensagem é simples: trabalhar é digno, in dependentemente do cargo, da profissão ou da posição que a pessoa ocupe”, disse.

Meme faz referência a derrotas

Na montagem, Marina Silva aparece limpando um balcão, Simone Tebet está no caixa, Manuela d’Ávila trabalha na preparação de hambúrgueres e Gleisi Hoffmann segura uma porção de batatas fritas. As quatro aparecem usando uniforme e boné da rede de fast-food.

A imagem faz referência às disputas pelo Senado. Marina Silva e Simone Tebet não conseguiram uma das duas vagas de São Paulo, que ficaram com Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Manuela d’Ávila também concorreu ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas não foi eleita. No Paraná, Gleisi Hoffmann terminou a disputa em quarto lugar e ficou fora das duas vagas destinadas ao estado.

Prefeito relacionou meme a empregos

Ao publicar a montagem, Anderson Farias relacionou a brincadeira ao desempenho do mercado de trabalho de São José dos Campos.

“Aqui em São José, emprego não para de crescer… pelo visto, a notícia está se espalhando”, escreveu.

O prefeito citou ainda os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), segundo os quais São José acumulava oito meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos em 2026.

Em agosto, foram abertas 1.055 vagas com carteira assinada. Entre janeiro e agosto, o município acumulou 3.792 novos postos formais, levando o estoque de empregos para 215.122 trabalhadores.

Serviços e indústria foram os setores que mais contribuíram para o resultado de agosto, com saldos de 838 e 275 vagas, respectivamente.

Para Anderson, a defesa do trabalho está diretamente relacionada à mensagem que pretendia transmitir com a publicação.

“Estamos há oito meses consecutivos gerando saldo positivo de empregos. Queremos mais gente trabalhando, mais renda e mais oportunidades”, afirmou.

Publicação dividiu opiniões

Nos comentários, houve manifestações favoráveis e críticas ao meme. Uma internauta classificou a publicação como “falta de respeito” e “infantil”. Outros seguidores reagiram com aplausos e emojis de risadas.

Também houve críticas especificamente ao uso de inteligência artificial na criação da imagem. Uma usuária considerou a montagem desrespeitosa e defendeu que as divergências políticas não deveriam eliminar o respeito entre adversários.

Anderson rebateu a interpretação de que a imagem teria utilizado o uniforme de trabalhador de maneira ofensiva.

“Se alguém enxergou o uniforme de um trabalhador como algo menor ou ofensivo, essa interpretação não partiu de mim. Para mim, uniforme de trabalho é motivo de orgulho. Trabalho dignifica”, afirmou.

A publicação ocorreu após o primeiro turno das eleições, realizado no domingo (4), período em que memes e montagens sobre os resultados eleitorais passaram a se espalhar pelas redes sociais.

Eleições tiveram segundo turno definido

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

Com o fim do primeiro turno, as redes sociais passaram a ser tomadas por memes relacionados às vitórias e derrotas de candidatos de diferentes grupos políticos.

Leia a íntegra da nota de Anderson

"Na verdade, o sentido da publicação é exatamente o contrário do que alguns estão tentando atribuir a ela. É valorizar o trabalho.

Trabalhar no McDonald’s é trabalho digno, assim como trabalhar numa fábrica, no comércio, num escritório ou em qualquer outra atividade honesta. Não existe emprego menor quando uma pessoa acorda cedo, trabalha e leva dignamente o sustento para sua família.

A ironia da publicação só funciona justamente porque não há nada de depreciativo em estar atrás daquele balcão trabalhando. A mensagem é simples: trabalhar é digno, independentemente do cargo, da profissão ou da posição que a pessoa ocupe.

E isso tem tudo a ver com o que defendemos em São José. Estamos há oito meses consecutivos gerando saldo positivo de empregos. Queremos mais gente trabalhando, mais renda e mais oportunidades.

Portanto, se alguém enxergou o uniforme de um trabalhador como algo menor ou ofensivo, essa interpretação não partiu de mim. Para mim, uniforme de trabalho é motivo de orgulho. Trabalho dignifica."

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