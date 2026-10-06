A Defesa Civil de São Paulo reforçou nesta terça-feira (6) o alerta para a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, rajadas de vento, raios e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado. O órgão mobilizou o Gabinete de Crise a partir das 8h para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e os impactos provocados pela chuva.

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Segundo a tenente Ludmyla Alcantara, diretora adjunta da Divisão de Comunicação da Defesa Civil, a atuação de um cavado meteorológico favorece a ocorrência de chuva persistente e tempestades pontuais ao longo do dia.