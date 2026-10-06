A Defesa Civil de São Paulo reforçou nesta terça-feira (6) o alerta para a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, rajadas de vento, raios e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado. O órgão mobilizou o Gabinete de Crise a partir das 8h para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e os impactos provocados pela chuva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a tenente Ludmyla Alcantara, diretora adjunta da Divisão de Comunicação da Defesa Civil, a atuação de um cavado meteorológico favorece a ocorrência de chuva persistente e tempestades pontuais ao longo do dia.
No Vale do Paraíba, Litoral Norte e na faixa leste do estado, a principal preocupação é com deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta. O risco aumenta porque o solo já está encharcado pelos acumulados registrados nos últimos dias.
“A população deve redobrar o cuidado, não enfrentar áreas alagadas, não se expor em áreas de risco e acompanhar os boletins e alertas da Defesa Civil”, orientou Ludmyla.
A situação também exige atenção nos municípios paulistas que fazem divisa com o Paraná, onde há maior possibilidade de alagamentos e ocorrência de chuva forte. No Litoral Norte e na Baixada Santista, moradores de áreas de encosta também devem permanecer atentos durante os períodos de chuva.
Chuva pode elevar nível de rios e córregos
Além do Vale do Paraíba e do litoral, outras regiões do estado estão sob atenção para diferentes tipos de ocorrência. São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro podem registrar alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos.
Barretos, Franca e Ribeirão Preto também estão em atenção devido à instabilidade e à possibilidade de pancadas de chuva.
A previsão indica que a instabilidade que atua sobre São Paulo desde domingo (4) deve continuar. Em alguns pontos, a chuva pode ser mais persistente e provocar volumes elevados.
Defesa Civil orienta moradores
Durante períodos de chuva forte, a recomendação é procurar um local seguro e permanecer protegido até a diminuição da intensidade. Em caso de tempestades com raios e ventos fortes, a orientação é evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas, postes e locais próximos à fiação elétrica.
Moradores de áreas sujeitas a alagamentos não devem tentar atravessar ruas, pontes ou trechos inundados, mesmo de carro. Quem vive próximo a rios e córregos deve acompanhar a elevação do nível da água.
Nas áreas de encosta, é importante observar sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes ou no terreno, árvores e postes inclinados, portas e janelas que passam a emperrar e surgimento de minas d’água.
Ao identificar qualquer um desses sinais, a orientação é deixar o imóvel imediatamente e procurar um local seguro.
Como receber alertas da Defesa Civil
Os moradores de São Paulo podem receber gratuitamente os alertas meteorológicos e de emergência da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.