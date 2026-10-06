Novas imagens de câmeras de segurança ajudam a esclarecer como começou a discussão de trânsito que terminou com a morte do estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, 23 anos, em Taubaté.

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Os registros mostram que o desentendimento começou cerca de um minuto antes dos tiros, após uma manobra envolvendo os carros da vítima e do bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, que teve a prisão decretada.