A Fifa abriu o processo seletivo para o recrutamento de mais de 6 mil voluntários que atuarão na Copa do Mundo Feminina de 2027. Os interessados têm até quarta-feira (7) para realizar a inscrição.

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O evento acontecerá no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 e será a primeira edição do torneio feminino da Fifa sediado na América do Sul.