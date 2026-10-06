A Fifa abriu o processo seletivo para o recrutamento de mais de 6 mil voluntários que atuarão na Copa do Mundo Feminina de 2027. Os interessados têm até quarta-feira (7) para realizar a inscrição.
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O evento acontecerá no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 e será a primeira edição do torneio feminino da Fifa sediado na América do Sul.
As oportunidades são para Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Áreas de atuação e estrutura operacional
O trabalho é estritamente voluntário sem remuneração financeira. Há mais de 30 funções divididas em 20 setores de atividades, como transporte, tecnologia, credenciamento, mídia, cerimônias, gestão da competição, atendimento ao público e apoio às equipes.
A atuação não se limitará aos estádios, estendendo-se a locais como aeroportos, hotéis oficiais e centros de treinamento.
Requisitos e perfil dos candidatos
O candidato deve ter, no mínimo, 18 anos completos e disponibilidade total para os meses de junho e julho de 2027. No caso de estrangeiros, é preciso ter autorização legal para estar no país durante a realização do evento. É necessário ter domínio de português ou inglês.
As oportunidades também abrangem PcDs (Pessoas com Deficiência).
Processo de inscrição
O cadastro deve ser realizado na plataforma oficial de voluntários da Fifa até quarta-feira. As próximas etapas estão previstas ainda para outubro de 2026 e incluem entrevistas on-line.