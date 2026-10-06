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INSCRIÇÕES ABERTAS

Fifa recruta voluntários para a Copa do Mundo Feminina em 2027

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Fifa
Voluntários Fifa
Voluntários Fifa

A Fifa abriu o processo seletivo para o recrutamento de mais de 6 mil voluntários que atuarão na Copa do Mundo Feminina de 2027. Os interessados têm até quarta-feira (7) para realizar a inscrição.

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O evento acontecerá no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 e será a primeira edição do torneio feminino da Fifa sediado na América do Sul.

As oportunidades são para Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Áreas de atuação e estrutura operacional

O trabalho é estritamente voluntário sem remuneração financeira. Há mais de 30 funções divididas em 20 setores de atividades, como transporte, tecnologia, credenciamento, mídia, cerimônias, gestão da competição, atendimento ao público e apoio às equipes.

A atuação não se limitará aos estádios, estendendo-se a locais como aeroportos, hotéis oficiais e centros de treinamento.

Requisitos e perfil dos candidatos

O candidato deve ter, no mínimo, 18 anos completos e disponibilidade total para os meses de junho e julho de 2027. No caso de estrangeiros, é preciso ter autorização legal para estar no país durante a realização do evento. É necessário ter domínio de português ou inglês.

As oportunidades também abrangem PcDs (Pessoas com Deficiência).

Processo de inscrição

O cadastro deve ser realizado na plataforma oficial de voluntários da Fifa até quarta-feira. As próximas etapas estão previstas ainda para outubro de 2026 e incluem entrevistas on-line.

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