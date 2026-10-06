Uma colisão traseira entre motocicletas deixou uma vítima ferida na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã desta terça-feira (6), em São José dos Campos.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no km 138, no sentido São Paulo.
Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi atendida no local e, posteriormente, encaminhada ao Hospital da Vila Industrial.
As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.