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ACIDENTE

Colisão entre motocicletas deixa pessoa ferida na Dutra, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PRF
Vítima foi encaminhada ao Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos
Vítima foi encaminhada ao Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos

Uma colisão traseira entre motocicletas deixou uma vítima ferida na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã desta terça-feira (6), em São José dos Campos.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no km 138, no sentido São Paulo.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi atendida no local e, posteriormente, encaminhada ao Hospital da Vila Industrial.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

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