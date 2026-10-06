Uma colisão traseira entre motocicletas deixou uma vítima ferida na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã desta terça-feira (6), em São José dos Campos.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no km 138, no sentido São Paulo.