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OPORTUNIDADE

SP anuncia concurso para cadetes da PM com salário de R$ 5.460

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Governo de São Paulo autorizou novo concurso para cadetes da Polícia Militar
Governo de São Paulo autorizou novo concurso para cadetes da Polícia Militar

O Governo de São Paulo autorizou um novo concurso público para preencher 200 vagas de cadetes da Polícia Militar. A previsão é de que os aprovados ingressem na corporação em janeiro de 2028, com o objetivo de reforçar o patrulhamento preventivo e ostensivo. A remuneração básica inicial para o cargo de cadete é de R$ 5.460,65.

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A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e caberá à Polícia Militar adotar as medidas necessárias para a realização do processo seletivo, além de publicar o edital com as regras, etapas e o cronograma do concurso.

Atualmente, há outro concurso em andamento com 200 vagas de cadetes, conforme edital publicado em 22 de maio no Diário Oficial. A corporação também mantém quatro processos seletivos para o preenchimento de vagas de soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.

Processo seletivo

O concurso é composto por provas objetivas e dissertativas, exames de aptidão física e de saúde, avaliação psicológica e análise de conduta social e documental. As vagas são destinadas a candidatos brasileiros, com idade entre 17 e 30 anos e ensino médio concluído.

Além disso, é exigida altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.

Após a seleção, os aprovados passam por formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

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