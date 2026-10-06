O Governo de São Paulo autorizou um novo concurso público para preencher 200 vagas de cadetes da Polícia Militar. A previsão é de que os aprovados ingressem na corporação em janeiro de 2028, com o objetivo de reforçar o patrulhamento preventivo e ostensivo. A remuneração básica inicial para o cargo de cadete é de R$ 5.460,65.

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A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e caberá à Polícia Militar adotar as medidas necessárias para a realização do processo seletivo, além de publicar o edital com as regras, etapas e o cronograma do concurso.