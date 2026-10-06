O delegado Neimar Camargo Mendes assume, a partir desta terça-feira (6), o comando da Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos, em uma mudança que altera a chefia de duas unidades estratégicas da Polícia Civil no município.

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A nova designação amplia a responsabilidade de Neimar dentro da corporação. Como delegado seccional, ele passa a supervisionar as unidades policiais subordinadas à Seccional de São José dos Campos.