O delegado Neimar Camargo Mendes assume, a partir desta terça-feira (6), o comando da Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos, em uma mudança que altera a chefia de duas unidades estratégicas da Polícia Civil no município.
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A nova designação amplia a responsabilidade de Neimar dentro da corporação. Como delegado seccional, ele passa a supervisionar as unidades policiais subordinadas à Seccional de São José dos Campos.
Neimar deixa a Delegacia de Homicídios, unidade que comandava desde março de 2021. Foram mais de cinco anos à frente das investigações de crimes contra a vida na cidade e na região.
A mudança já havia sido confirmada pelo próprio delegado, que comunicou a saída a profissionais de imprensa e informou que aguardava a publicação oficial da nova designação.
Novo comando na Homicídios
Com a saída de Neimar, a Delegacia de Homicídios passa a ser comandada pelo delegado Thiago Amaral Fonseca, que já possui experiência na estrutura da Polícia Civil de São José dos Campos.
Segundo registros do Estado, Thiago atuou no 5º Distrito Policial e também passou pelo plantão da Delegacia Seccional. À frente da unidade especializada, ele ficará responsável pela condução e coordenação das investigações de assassinatos e outros crimes relacionados.
A função envolve a condução de inquéritos, análise de provas, pedidos de medidas judiciais e trabalho conjunto com investigadores, peritos e outros órgãos de segurança pública.
Homicídios
Durante sua passagem pela Delegacia de Homicídios, Neimar participou da condução de investigações de casos de grande repercussão em São José dos Campos e cidades da região. Entre eles estão apurações de assassinatos ocorridos nos últimos anos, incluindo casos investigados em 2026.
Na despedida, o delegado afirmou que encerra esse ciclo profissional com a sensação de dever cumprido e agradeceu aos profissionais que acompanharam o trabalho da unidade.