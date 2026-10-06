O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava tem 115 vagas de emprego abertas em 40 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.
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Entre os destaques estão 51 vagas para auxiliar de linha de produção, sendo 30 para contratação temporária e 10 oportunidades para instalador de som e acessórios de veículos.
Também há vagas para cuidador de idosos, ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar administrativo, mecânico de empilhadeira, operador de pá carregadeira, pedreiro, serralheiro, vendedor e outras funções.
A relação também inclui oportunidades destinadas a PCD (Pessoa com Deficiência). Consulte a lista completa.
Como se candidatar
Para participar dos processos seletivos, o candidato deve comparecer pessoalmente ao PAT para atualizar o cadastro e obter a carta de encaminhamento.
O PAT de Caçapava funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, 1º andar, Centro. O telefone para contato é (12) 3653-7321.