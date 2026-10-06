O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava tem 115 vagas de emprego abertas em 40 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

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Entre os destaques estão 51 vagas para auxiliar de linha de produção, sendo 30 para contratação temporária e 10 oportunidades para instalador de som e acessórios de veículos.