A Defesa Civil de São Paulo reforçou o alerta para esta terça-feira (6) diante da previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em diferentes regiões do estado.
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No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Metropolitana de São Paulo, o principal risco é de deslizamentos de terra devido ao solo encharcado pelos acumulados dos últimos dias.
A chuva pode ocorrer acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e queda pontual de granizo. A instabilidade que atua sobre o estado desde domingo (4) deve manter o tempo chuvoso, com períodos de chuva mais persistente e possibilidade de volumes elevados em algumas áreas.
No Vale do Paraíba, a atenção está voltada principalmente para áreas de encosta e outros locais considerados de risco. Mesmo que a chuva não seja tão intensa quanto em outras regiões paulistas, a saturação do solo aumenta a possibilidade de movimentação de terra.
Também estão em atenção o Litoral Norte e a Baixada Santista, onde moradores de áreas de encosta devem redobrar os cuidados durante os períodos de chuva.
Já as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro estão em alerta para alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos, devido ao maior volume de chuva previsto.
Barretos, Franca e Ribeirão Preto também estão em atenção por causa da instabilidade e da possibilidade de pancadas de chuva.
Gabinete de Crise
Diante da previsão, o Gabinete de Crise da Defesa Civil será mobilizado a partir das 8h desta terça-feira. A medida busca ampliar o acompanhamento das condições meteorológicas e integrar a atuação com os municípios.
As equipes vão monitorar a evolução da chuva, manter contato com as cidades e adotar medidas de prevenção e resposta para reduzir os impactos à população.
Moradores devem ficar atentos
A Defesa Civil orienta que, durante uma chuva forte, a população procure um local seguro e permaneça protegida até a redução da intensidade.
Também é importante evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas, postes e locais próximos à fiação elétrica durante tempestades com raios e ventos fortes.
Quem estiver em regiões sujeitas a alagamentos deve evitar atravessar ruas, pontes ou áreas inundadas, seja a pé ou de carro. Moradores próximos a rios e córregos devem acompanhar o nível da água.
Em encostas e áreas de risco, a recomendação é observar sinais como rachaduras em paredes ou no terreno, árvores e postes inclinados, portas e janelas que passam a emperrar e o surgimento de minas d'água.
Ao identificar qualquer um desses sinais, a orientação é deixar o imóvel e procurar um local seguro.
Como receber os alertas
Os moradores podem receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.