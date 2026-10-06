A Defesa Civil de São Paulo reforçou o alerta para esta terça-feira (6) diante da previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em diferentes regiões do estado.

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No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Metropolitana de São Paulo, o principal risco é de deslizamentos de terra devido ao solo encharcado pelos acumulados dos últimos dias.