Um homem de 29 anos foi preso por violência doméstica em Ilhabela após agredir a ex-companheira com socos na cabeça. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (5).
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A polícia foi acionada e localizou o agressor no imóvel. A vítima conseguiu fugir da residência e se esconder em uma área de mata nas proximidades.
As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial de Ilhabela e ouvidas pela autoridade policial. O caso foi registrado como violência doméstica no âmbito familiar.