06 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher foge para mata após agressão e ex é preso em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso após agredir ex-companheira com socos na cabeça
Homem foi preso após agredir ex-companheira com socos na cabeça

Um homem de 29 anos foi preso por violência doméstica em Ilhabela após agredir a ex-companheira com socos na cabeça. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (5).

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A polícia foi acionada e localizou o agressor no imóvel. A vítima conseguiu fugir da residência e se esconder em uma área de mata nas proximidades.

As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial de Ilhabela e ouvidas pela autoridade policial. O caso foi registrado como violência doméstica no âmbito familiar.

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