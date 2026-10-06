06 de outubro de 2026
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INCÊNDIO

Caminhão em chamas mobiliza bombeiros na Rio-Santos

Por Da redação | Cocanha
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Bombeiros
Incêndio em caminhão na Rio-Santos
Incêndio em caminhão na Rio-Santos

Um incêndio atingiu um caminhão na Rodovia Rio-Santos, no trecho de Cocanha, em Caraguatatuba, na tarde desta segunda-feira (5), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

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O acionamento ocorreu por volta das 18h. No local, a equipe do ABS (Auto Bomba Salvamento) conseguiu extinguir as chamas e evitar que o fogo se alastrasse.

Após o rescaldo e os procedimentos de segurança, a via foi liberada.

Não houve registro de feridos.

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