Um incêndio atingiu um caminhão na Rodovia Rio-Santos, no trecho de Cocanha, em Caraguatatuba, na tarde desta segunda-feira (5), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

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O acionamento ocorreu por volta das 18h. No local, a equipe do ABS (Auto Bomba Salvamento) conseguiu extinguir as chamas e evitar que o fogo se alastrasse.