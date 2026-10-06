Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio contra outro homem, também de 28 anos, no Parque Ipanema, em Taubaté, na manhã desta segunda-feira (05/10). A vítima sofreu golpes de faca, recebeu socorro e foi levada para a UPA Santa Helena. Durante o atendimento da ocorrência, policiais da Rocam também detiveram um homem de 23 anos por suspeita de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada após o ataque no bairro. A vítima teria sofrido mais de um golpe de faca e precisou de atendimento médico. Após o socorro, o homem foi encaminhado à UPA Santa Helena.