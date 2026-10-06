Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio contra outro homem, também de 28 anos, no Parque Ipanema, em Taubaté, na manhã desta segunda-feira (05/10). A vítima sofreu golpes de faca, recebeu socorro e foi levada para a UPA Santa Helena. Durante o atendimento da ocorrência, policiais da Rocam também detiveram um homem de 23 anos por suspeita de tráfico de drogas.
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A Polícia Militar foi acionada após o ataque no bairro. A vítima teria sofrido mais de um golpe de faca e precisou de atendimento médico. Após o socorro, o homem foi encaminhado à UPA Santa Helena.
Até a publicação desta reportagem, não havia informação detalhada sobre a quantidade de ferimentos nem sobre o estado clínico atualizado da vítima.
Vítima reconheceu suspeito do ataque
Durante o atendimento policial, a vítima reconheceu o homem apontado como autor das facadas.
O suspeito, de 28 anos, acabou preso em flagrante.
As circunstâncias que antecederam a agressão ainda deverão ser esclarecidas pela Polícia Civil. Até o momento, não há informação confirmada sobre eventual discussão, relação anterior entre vítima e suspeito ou motivação para o crime.
O caso foi encaminhado para registro na Delegacia Seccional de Taubaté, conhecida como JK.
A autoridade policial deverá analisar os elementos reunidos pelos policiais, os relatos dos envolvidos e os documentos médicos para definir formalmente o enquadramento da ocorrência.
Rocam deteve outro homem por tráfico durante a ocorrência
O atendimento no Parque Ipanema também resultou em uma segunda detenção. Policiais da Rocam detiveram um homem de 23 anos por suspeita de tráfico de drogas.
Essa prisão constitui uma ocorrência distinta da tentativa de homicídio.
Até esta publicação, não havia informação que vinculasse o homem de 23 anos ao ataque com faca. Também não foram divulgados, até o momento, a quantidade e o tipo de entorpecente apreendido.
O material e o suspeito foram encaminhados para apresentação à Polícia Civil.
A autoridade responsável pelo plantão deverá analisar as circunstâncias da abordagem e decidir sobre a formalização do flagrante por tráfico.
Polícia Civil deverá esclarecer motivação do ataque
A principal questão ainda em aberto no caso do Parque Ipanema é o que provocou o ataque.
As informações iniciais confirmam a prisão do suspeito, o socorro da vítima e o reconhecimento feito pelo homem ferido. Não há, até agora, explicação oficial sobre a motivação. Também não foi informado se a faca apontada como arma do crime foi localizada e apreendida.
Esses dados poderão aparecer após a conclusão do boletim de ocorrência ou em manifestação posterior da Polícia Civil.
Vítima foi levada à UPA Santa Helena
Após o ataque, a vítima recebeu socorro e foi encaminhada para a UPA Santa Helena. A unidade atende casos de urgência e emergência em Taubaté.
Não havia informação oficial, até esta atualização, sobre eventual transferência para outro hospital ou necessidade de cirurgia.