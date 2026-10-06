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COLISÃO

Acidente deixa pessoa ferida e bloqueia faixa da Tamoios por 2h

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motorista perdeu o controle ao realizar ultrapassagem
Motorista perdeu o controle ao realizar ultrapassagem

Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um Volkswagen Jetta e uma Mitsubishi L200 na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (5), no km 33, sentido leste, sob condição de garoa.

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Segundo informações da Concessionária Tamoios, o condutor do Jetta relatou que trafegava pela faixa 2 quando iniciou uma manobra de ultrapassagem. Durante a manobra, ele teria perdido o controle da direção e atingido a barreira rígida da rodovia. Na sequência, o automóvel colidiu lateralmente com a caminhonete L200.

Uma vítima foi encaminhada para atendimento médico pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), apresentando ferimentos leves. Outras duas pessoas envolvidas no acidente não se feriram.

Houve interdição temporária da faixa 2, no sentido leste, por cerca de duas horas, com liberação total às 19h51.

Os dois veículos foram removidos para um ponto de apoio.

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