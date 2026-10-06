Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um Volkswagen Jetta e uma Mitsubishi L200 na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (5), no km 33, sentido leste, sob condição de garoa.

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Segundo informações da Concessionária Tamoios, o condutor do Jetta relatou que trafegava pela faixa 2 quando iniciou uma manobra de ultrapassagem. Durante a manobra, ele teria perdido o controle da direção e atingido a barreira rígida da rodovia. Na sequência, o automóvel colidiu lateralmente com a caminhonete L200.