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NEGLIGÊNCIA

Motorista bêbado é preso após atropelar duas pessoas

Por Da Redação | Guarulhos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Motorista bêbado é preso após atropelar duas pessoas
Motorista bêbado é preso após atropelar duas pessoas

Um supervisor de vendas de 32 anos foi preso após atropelar duas pessoas e fugir do local do acidente na manhã deste sábado (3). Segundo a Polícia Militar, o motorista foi localizado cerca de uma hora depois e apresentava sinais de embriaguez.

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O atropelamento ocorreu às 7h20, na Estrada Jamil João Zarif, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram um carro preto fazendo uma conversão irregular e atingindo uma motocicleta ocupada por duas pessoas.

Com a colisão, os ocupantes da motocicleta foram arremessados e ficaram caídos no chão. O motorista do carro deixou o local em alta velocidade.

Após o acidente, outros veículos aparecem nas imagens seguindo na direção do carro envolvido. Não é possível afirmar, porém, se os motoristas tentaram impedir a fuga.

Motorista foi encontrado em condomínio

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do acidente, mas não encontrou as vítimas nem o veículo envolvido na ocorrência.

Cerca de uma hora depois, o carro foi localizado dentro de um condomínio residencial. O motorista foi encontrado deitado e, segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez. O pai dele acompanhou a prisão.

O suspeito foi identificado como Cleyton Pinheiro Proença, de 32 anos, e levado ao 7º Distrito Policial (DP) de Guarulhos.

Suspeito se recusou a fazer bafômetro

De acordo com a polícia, Proença se recusou inicialmente a realizar o teste do bafômetro. Diante da recusa, a Polícia Civil solicitou exames clínicos e de sangue, realizados em um hospital da cidade.

Até a divulgação das informações, a polícia não havia confirmado se os exames apontaram a presença de álcool no organismo do motorista.

O suspeito deverá responder pelos crimes de lesão corporal na condução de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local de acidente.

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