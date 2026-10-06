Um supervisor de vendas de 32 anos foi preso após atropelar duas pessoas e fugir do local do acidente na manhã deste sábado (3). Segundo a Polícia Militar, o motorista foi localizado cerca de uma hora depois e apresentava sinais de embriaguez.

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O atropelamento ocorreu às 7h20, na Estrada Jamil João Zarif, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram um carro preto fazendo uma conversão irregular e atingindo uma motocicleta ocupada por duas pessoas.