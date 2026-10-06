O médico paulista Vinícius Ramon Aguilera, de 35 anos, morreu após sair correndo de um motel e ser encontrado ferido na rua. O caso ocorreu na Bahia e é investigado pela Polícia Civil.
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Natural de São Paulo, Aguilera estava acompanhado de outras duas pessoas, segundo informações da polícia. De acordo com testemunhas, o médico teria deixado o estabelecimento pedindo ajuda e apresentava sinais de uma possível crise de pânico. Ele também teria dito que estava sendo perseguido.
O médico foi encontrado ferido após deixar o motel. As circunstâncias que provocaram os ferimentos e levaram à morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Médico atuava na área de nutrologia
Formado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), Vinícius Aguilera construiu sua carreira na área de nutrologia, com atuação voltada principalmente para acompanhamento relacionado à saúde e ao emagrecimento.
Ele também fundou o Instituto Aguilera, voltado à prestação de serviços e acompanhamento em diferentes áreas da saúde.
Polícia conduz duas pessoas à delegacia
A Polícia Civil de Salvador informou que duas pessoas que estavam com o médico foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.
Durante a ocorrência, os policiais encontraram drogas no quarto do motel. Um terceiro homem que estava no local fugiu e não havia sido localizado até a divulgação das primeiras informações sobre o caso.
A polícia investiga o que aconteceu dentro do estabelecimento e as circunstâncias que levaram o médico a deixar o local ferido.