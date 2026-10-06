O médico paulista Vinícius Ramon Aguilera, de 35 anos, morreu após sair correndo de um motel e ser encontrado ferido na rua. O caso ocorreu na Bahia e é investigado pela Polícia Civil.

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Natural de São Paulo, Aguilera estava acompanhado de outras duas pessoas, segundo informações da polícia. De acordo com testemunhas, o médico teria deixado o estabelecimento pedindo ajuda e apresentava sinais de uma possível crise de pânico. Ele também teria dito que estava sendo perseguido.