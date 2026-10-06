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TRAGÉDIA

Mulher de 64 anos é resgatada de escombros após casa desabar

Por Da Redação | Santo André
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Polícia Militar
Mulher de 64 anos é resgatada de escombros após casa desabar
Mulher de 64 anos é resgatada de escombros após casa desabar

Uma casa desabou na manhã desta segunda-feira (5) e uma mulher de 64 anos ficou sob os escombros. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

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O desabamento aconteceu na Rua Ascalon, em Santo André, no ABC Paulista. A vítima foi localizada e retirada dos escombros pelos bombeiros. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Mario Covas.

Até o momento, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde da mulher.

Defesa Civil avalia o imóvel

A Defesa Civil de Santo André foi comunicada sobre o desabamento. Técnicos devem avaliar as condições da estrutura e indicar as providências necessárias no local.

A ocorrência permanecia em atendimento nesta segunda-feira. As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda não haviam sido informadas.

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