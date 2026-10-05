Um homem identificado como Bruno foi esfaqueado nas costas durante uma discussão na noite deste sábado (3). O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar e não havia sido localizado até o registro da ocorrência.
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O caso aconteceu no centro de Dom Aquino, em Mato Grosso, na avenida João Furtado de Mendonça. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h34. Uma equipe de ambulância já estava no local e prestava os primeiros atendimentos à vítima, que apresentava um ferimento provocado por arma branca na região esquerda das costas.
Bruno foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Aos policiais, ele relatou que estava consumindo bebida alcoólica com outro homem em um campo de areia localizado em frente à Escola Vinícius.
Homem teria usado uma faca durante discussão
Segundo o relato da vítima, os dois começaram a discutir durante a conversa. Na sequência, o suspeito teria sacado uma faca e atingido Bruno com um golpe nas costas.
A vítima afirmou que não sabia o nome completo do agressor e também não conseguiu fornecer características físicas que pudessem facilitar a identificação.
Bruno, no entanto, indicou aos policiais possíveis locais onde o suspeito poderia estar.
Suspeito não foi localizado
Equipes da Polícia Militar fizeram buscas nos pontos indicados pela vítima e em áreas próximas, mas não encontraram o suspeito.
A faca que teria sido utilizada na agressão também não foi localizada durante as buscas.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio doloso e será investigada pela Polícia Civil. Bruno permaneceu sob os cuidados da equipe médica.