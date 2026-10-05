Um homem identificado como Bruno foi esfaqueado nas costas durante uma discussão na noite deste sábado (3). O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar e não havia sido localizado até o registro da ocorrência.

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O caso aconteceu no centro de Dom Aquino, em Mato Grosso, na avenida João Furtado de Mendonça. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h34. Uma equipe de ambulância já estava no local e prestava os primeiros atendimentos à vítima, que apresentava um ferimento provocado por arma branca na região esquerda das costas.