Um acidente envolvendo um VW Jetta e uma Mitsubishi L200 deixou uma pessoa com ferimentos leves na tarde desta segunda-feira (5), na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h33, no km 33 da rodovia, no sentido Leste. Segundo informações repassadas pelo Centro de Controle Operacional da Concessionária Tamoios, o motorista do Jetta relatou que seguia pela faixa 2 quando, ao tentar realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção.

O veículo bateu contra uma barreira rígida e, na sequência, colidiu lateralmente com a caminhonete Mitsubishi L200.

Uma vítima que estava na caminhonete sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu. Outras duas pessoas envolvidas no acidente não se feriram.