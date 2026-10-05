A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém alerta para esta terça-feira (6) devido à previsão de chuvas de moderada a forte intensidade em diferentes regiões. As precipitações podem ocorrer acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo.

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A previsão inclui o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana de São Paulo, o Litoral Norte e a Baixada Santista, que estão em atenção para deslizamentos de terra. O risco está relacionado ao solo encharcado pelos volumes de chuva registrados nos últimos dias, principalmente em encostas e áreas consideradas de risco.