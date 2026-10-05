A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém alerta para esta terça-feira (6) devido à previsão de chuvas de moderada a forte intensidade em diferentes regiões. As precipitações podem ocorrer acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo.
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A previsão inclui o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana de São Paulo, o Litoral Norte e a Baixada Santista, que estão em atenção para deslizamentos de terra. O risco está relacionado ao solo encharcado pelos volumes de chuva registrados nos últimos dias, principalmente em encostas e áreas consideradas de risco.
A instabilidade atmosférica que atua sobre o estado desde domingo (4) deve manter as chuvas frequentes e, em alguns períodos, persistentes. Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de acumulados elevados em algumas regiões.
Regiões têm alerta para alagamentos
As regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro estão em alerta para alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos.
A previsão indica maior volume de chuva nessas áreas ao longo desta terça-feira (6).
Já as regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto estão em atenção devido à instabilidade e à possibilidade de pancadas de chuva.
Gabinete de Crise
Diante da previsão meteorológica, o Gabinete de Crise da Defesa Civil do Estado será mobilizado a partir das 8h desta terça-feira.
As equipes vão acompanhar as condições do tempo, manter contato com os municípios e adotar medidas de prevenção e resposta diante de possíveis ocorrências relacionadas às chuvas.
A atuação também busca antecipar situações de risco e reduzir os impactos para a população.
Defesa Civil orienta moradores
A Defesa Civil recomenda que a população procure abrigo seguro ao receber alertas de chuva forte e permaneça protegida até a redução da intensidade da precipitação.
Durante temporais com raios e ventos fortes, a orientação é evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas, postes e locais próximos à fiação elétrica.
Também é recomendado não circular por áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas. Ruas, pontes e trechos inundados não devem ser atravessados a pé ou de carro.
Moradores próximos a rios e córregos devem acompanhar a elevação do nível da água. Em encostas e áreas de risco, é preciso observar sinais como rachaduras em paredes ou no terreno, árvores e postes inclinados, portas e janelas que passam a emperrar e surgimento de minas d'água.
Caso algum desses sinais seja identificado, a orientação é deixar o local e procurar uma área segura.
Como receber alertas
A população pode receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.
Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.