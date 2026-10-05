Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, identificado como Fredhericco Moreno Serri Costa, foi morto a facadas durante uma discussão na madrugada desta segunda-feira (5). O caso aconteceu em Serra, na Grande Vitória (ES).

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A Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada pelo irmão da vítima. Conforme o relato do familiar, o bombeiro teria sido atacado inicialmente por uma mulher. Na sequência, um homem que estava com ela teria esfaqueado o sargento.