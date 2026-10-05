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Sargento dos Bombeiros é morto a facadas na frente do irmão

Por Da Redação | Espírito Santo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Sargento dos Bombeiros é morto a facadas na frente do irmão
Sargento dos Bombeiros é morto a facadas na frente do irmão

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, identificado como Fredhericco Moreno Serri Costa, foi morto a facadas durante uma discussão na madrugada desta segunda-feira (5). O caso aconteceu em Serra, na Grande Vitória (ES).

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A Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada pelo irmão da vítima. Conforme o relato do familiar, o bombeiro teria sido atacado inicialmente por uma mulher. Na sequência, um homem que estava com ela teria esfaqueado o sargento.

A motivação da discussão ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Um homem foi detido durante a ocorrência e, segundo a PM, afirmou que o sargento teria iniciado a discussão e tentado invadir a residência dele.

A versão apresentada pelo suspeito ainda será apurada durante a investigação. A Polícia Civil do Espírito Santo assumiu o caso e deverá esclarecer as circunstâncias do ataque e a dinâmica que levou à morte do bombeiro.

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