Frederico de Brito Silveira morreu em Jacareí, com apenas 40 anos, nesta última sexta-feira (2). Ele foi sepultado na tarde deste sábado (4), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tão jovem, a partida precoce de Freddy deixou amigos e familiares desconsolados. Além disso, também tinha duas filhas, que irão sentir a falta do pai.