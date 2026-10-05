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LUTO

Adeus, Freddy; ele morreu aos 40 anos e deixou família de luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Frederico de Brito Silveira, 40 anos
Frederico de Brito Silveira, 40 anos

Frederico de Brito Silveira morreu em Jacareí, com apenas 40 anos, nesta última sexta-feira (2). Ele foi sepultado na tarde deste sábado (4), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

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Tão jovem, a partida precoce de Freddy deixou amigos e familiares desconsolados. Além disso, também tinha duas filhas, que irão sentir a falta do pai.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a perda irreparável de um homem jovem e muito querido. Luzia Silveira destacou a luta dele pela vida. "Fre, você foi um guerreiro, lutou até o fim. Que a certeza da ressurreição conforte o nosso coração", disse.

Estela Jimenez também lamentou. "Poxa Fred que tristeza sua partida mas creio que agora está com o nosso Pai, em um lugar onde não há tristeza, dor, nem choro. Que o Espírito Santo conforte sua família, suas filhinhas e todos que te amam", escreveu.

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