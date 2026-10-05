A eleição para a Câmara dos Deputados definiu um cenário de renovação parcial para a próxima legislatura. Dos 513 deputados federais eleitos neste domingo (4), 183 vão exercer o primeiro mandato, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número corresponde a uma renovação de 35,67% da Casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os novos parlamentares vão representar os 26 estados e o Distrito Federal na 58ª legislatura, que terá início em 1º de fevereiro de 2027 e seguirá até 31 de janeiro de 2031.