Antonia Rosa Pedro de Aguiar morreu aos 79 anos em Jacareí neste último sábado (3). Ela foi sepultada na tarde de domingo (4), no Cemitério Memorial do Vale.

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Nas redes sociais, o clima era de tristeza entre amigos e familiares. E todos lembraram dos bons momentos.