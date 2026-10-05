Antonia Rosa Pedro de Aguiar morreu aos 79 anos em Jacareí neste último sábado (3). Ela foi sepultada na tarde de domingo (4), no Cemitério Memorial do Vale.
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Nas redes sociais, o clima era de tristeza entre amigos e familiares. E todos lembraram dos bons momentos.
A irmã Marcia Moreira foi uma delas. "Minha amada irmã Anitinha, mulher virtuosa, um amor de pessoa, sentiremos muito sua falta, mas o que nos consola é saber que ela foi p os braços do nosso Deus todo poderoso, onde um dia estaremos juntas", escreveu.
Marta Silva lamentou e desejou forças. "Deus conforte toda família: Silvia Aguiar, Sonia Aguiar, Laís Aguiar Pereira, Fifa Aguiar e todos os amigos. Que Jesus a acolha no seu reino com muita festa", disse.