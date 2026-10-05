05 de outubro de 2026
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LUTO

'Minha amada irmã'; adeus Antonia Rosa, 79 anos, em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Antonia Rosa, 79 anos
Antonia Rosa, 79 anos

Antonia Rosa Pedro de Aguiar morreu aos 79 anos em Jacareí neste último sábado (3). Ela foi sepultada na tarde de domingo (4), no Cemitério Memorial do Vale.

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Nas redes sociais, o clima era de tristeza entre amigos e familiares. E todos lembraram dos bons momentos.

A irmã Marcia Moreira foi uma delas. "Minha amada irmã Anitinha, mulher virtuosa, um amor de pessoa, sentiremos muito sua falta, mas o que nos consola é saber que ela foi p os braços do nosso Deus todo poderoso, onde um dia estaremos juntas", escreveu.

Marta Silva lamentou e desejou forças. "Deus conforte toda família: Silvia Aguiar, Sonia Aguiar, Laís Aguiar Pereira, Fifa Aguiar e todos os amigos. Que Jesus a acolha no seu reino com muita festa", disse.

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