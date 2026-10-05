05 de outubro de 2026
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LUTO

Adeus Luzia, aos 86 anos; ela deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Luzia Marialva Baldin, 86 anos
Luzia Marialva Baldin, 86 anos

Luzia Marialva Baldin morreu em Jacareí aos 86 anos neste último sábado (3). Ela foi sepultada na tarde de domingo (4), no Cemitério Campo das Oliveiras.

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Muito querida, Luzia também tinha paixão por música e era conhecida por estar sempre alegre. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dela.

Juliana Beraldo lembrou da forma como a vizinha tratava as peeeoas. "Meus sentimentos a toda família. Morei mito tempo perto da família e a dona Luzia sempre elegante e educada", escreveu.

Paty Alves desejou força aos filhos de dona Luzia. "Que Deus conforte os seus corações Debora Baldin, Fernando Baldin, familia e amigos. Sintam se abraçados por mim. Que ela descanse em paz", disse.

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