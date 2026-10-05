Luzia Marialva Baldin morreu em Jacareí aos 86 anos neste último sábado (3). Ela foi sepultada na tarde de domingo (4), no Cemitério Campo das Oliveiras.

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Muito querida, Luzia também tinha paixão por música e era conhecida por estar sempre alegre. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dela.