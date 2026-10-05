Idade: 70 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 06/10/2026 às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 13h
MARY NEVES DE MIRANDA SANTOS
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 05/10/2026, das 17h30 às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 10h
HERBERT ESPER
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 05/10/2026, das 18h30 às 08h
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/São José dos Campos – 06/10/2026 às 8h
ARLENE MARIANI FUJIHARA
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 05/10/2026, das 15h às 20h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP – 05/10/2026 às 20h
DALVA GUIMARÃES DOS SANTOS
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 05/10/2026 às 16h30
VERA LUCIA PICCIRILLI
Idade: 79 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 16h30
HELDER RICARDO DA LUZ ALMEIDA – DESPOJOS
Idade: 33 anos
Data de falecimento: 10/06/2023
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 05/10/2026 às 16h30
HARUE KAWAKAMI
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC – 05/10/2026 às 16h
JOSE CARLOS DOS SANTOS
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Caçapava-SP – 05/10/2026 às 16h
LUIZ CARLOS ROMAO
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 16h
DESCONHECIDO BO OR8835-1/2026
Idade: 50 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 15h
LUIZ FABIANO NEIADO DE OLIVEIRA
Idade: 23 anos
Data de falecimento: 02/10/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 15h
JOAQUIM MACHADO ROSA DE OLIVEIRA
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP – 05/10/2026 às 14h30
JURGEN BAUMANN
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC-SP – 05/10/2026 às 14h
MARIA HELENA DE BARCELOS DA SILVA
Idade: 96 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 13h30
HILDA MARGARIDA DE JESUS
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 04/10/2026, das 17h30 às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 13h
CARLOS SAWADA
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 11h
HENRIQUE CHAMBARELLI – DESPOJOS
Idade: Não informado
Data de falecimento: 04/06/2023
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 05/10/2026 às 11h
LUZIA CAMPOS DE OLIVEIRA
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 10h30
JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC-SP – 05/10/2026 às 9h30
MARIA CELESTE BEZERRA BESSA
Idade: 102 anos
Data de falecimento: 04/10/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 04/10/2026, das 18h às 08h
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC – 05/10/2026 às 8h30