05 de outubro de 2026
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SERVIÇO

Nilza morre aos 70 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Nilza morre aos 70 anos; veja notas de falecimento em SJC
Nilza morre aos 70 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 06/10/2026 às 13h30

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AUDENIR DE CARVALHO HILGERT

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 13h

MARY NEVES DE MIRANDA SANTOS

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: URBAM Sala 3 – 05/10/2026, das 17h30 às 10h

Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 06/10/2026 às 10h

HERBERT ESPER

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: URBAM Sala 6 – 05/10/2026, das 18h30 às 08h

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/São José dos Campos – 06/10/2026 às 8h

ARLENE MARIANI FUJIHARA

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: URBAM Sala 2 – 05/10/2026, das 15h às 20h

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP – 05/10/2026 às 20h

DALVA GUIMARÃES DOS SANTOS

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 05/10/2026 às 16h30

VERA LUCIA PICCIRILLI

Idade: 79 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 16h30

HELDER RICARDO DA LUZ ALMEIDA – DESPOJOS

Idade: 33 anos
Data de falecimento: 10/06/2023

Velório: Não informado

Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 05/10/2026 às 16h30

HARUE KAWAKAMI

Idade: 78 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC – 05/10/2026 às 16h

JOSE CARLOS DOS SANTOS

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cemitério Municipal de Caçapava-SP – 05/10/2026 às 16h

LUIZ CARLOS ROMAO

Idade: 69 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 16h

DESCONHECIDO BO OR8835-1/2026

Idade: 50 anos
Data de falecimento: 30/09/2026

Velório: Direto

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 15h

LUIZ FABIANO NEIADO DE OLIVEIRA

Idade: 23 anos
Data de falecimento: 02/10/2026

Velório: Direto

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 15h

JOAQUIM MACHADO ROSA DE OLIVEIRA

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Memorial Bom Retiro/Velório

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP – 05/10/2026 às 14h30

JURGEN BAUMANN

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC-SP – 05/10/2026 às 14h

MARIA HELENA DE BARCELOS DA SILVA

Idade: 96 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 13h30

HILDA MARGARIDA DE JESUS

Idade: 85 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: URBAM Sala 6 – 04/10/2026, das 17h30 às 13h

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 13h

CARLOS SAWADA

Idade: 61 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 11h

HENRIQUE CHAMBARELLI – DESPOJOS

Idade: Não informado
Data de falecimento: 04/06/2023

Velório: Não informado

Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 05/10/2026 às 11h

LUZIA CAMPOS DE OLIVEIRA

Idade: 82 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 05/10/2026 às 10h30

JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA

Idade: 69 anos
Data de falecimento: 05/10/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC-SP – 05/10/2026 às 9h30

MARIA CELESTE BEZERRA BESSA

Idade: 102 anos
Data de falecimento: 04/10/2026

Velório: URBAM Sala 5 – 04/10/2026, das 18h às 08h

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC – 05/10/2026 às 8h30

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