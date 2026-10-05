Um caminhão da Ambev foi atingido por um incêndio na noite desta segunda-feira (5), na região da Cocanha, no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba.
As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para controlar o fogo e garantir a segurança no trecho.
Durante o incêndio, testemunhas relataram barulhos semelhantes a explosões, possivelmente provocados pelo aquecimento e rompimento de recipientes transportados pelo veículo.
Por causa da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido na rodovia. A interdição provocou congestionamento e lentidão, especialmente diante do grande volume de veículos que passava pela região no período.
A liberação da via deve ocorrer somente após o controle completo das chamas e a avaliação das condições de segurança no local.
Até o momento, não há registro de vítimas. As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser investigadas.