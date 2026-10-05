Um caminhão da Ambev foi atingido por um incêndio na noite desta segunda-feira (5), na região da Cocanha, no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba.

As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para controlar o fogo e garantir a segurança no trecho.

Durante o incêndio, testemunhas relataram barulhos semelhantes a explosões, possivelmente provocados pelo aquecimento e rompimento de recipientes transportados pelo veículo.