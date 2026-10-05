05 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

Caminhão pega fogo e interdita trecho de rodovia em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caminhão pegou fogo em rodovia
Caminhão pegou fogo em rodovia

Um caminhão da Ambev foi atingido por um incêndio na noite desta segunda-feira (5), na região da Cocanha, no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba.

As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para controlar o fogo e garantir a segurança no trecho.

Durante o incêndio, testemunhas relataram barulhos semelhantes a explosões, possivelmente provocados pelo aquecimento e rompimento de recipientes transportados pelo veículo.

Por causa da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido na rodovia. A interdição provocou congestionamento e lentidão, especialmente diante do grande volume de veículos que passava pela região no período.

A liberação da via deve ocorrer somente após o controle completo das chamas e a avaliação das condições de segurança no local.

Até o momento, não há registro de vítimas. As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários