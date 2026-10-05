A morte de Itamar Sadraque de Oliveira Souza, aos 37 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Itamar morreu na última sábado (3) e recebeu as últimas homenagens no domingo (4).
Nascido em 16 de junho de 1989, Itamar foi lembrado nas redes sociais principalmente pela alegria, pelo bom humor e pela forma descontraída com que tratava as pessoas ao seu redor. Diversas mensagens de despedida foram publicadas após a confirmação da morte.
A cerimônia foi realizada no Campo das Oliveiras, na Sala Valência, no centro de Jacareí.
Nas redes sociais, amigos recordaram momentos vividos ao lado de Itamar desde os tempos de escola. “Quero ter você sempre em minha memória. Boas risadas na época da escola, muitos momentos de alegria”, escreveu um amigo.
Outra mensagem destacou a personalidade de Itamar: “Garoto tão alegre da escola, de coração bom”. Amigos também se referiram a ele de forma carinhosa como “Itaboy” e afirmaram que sua alegria ficará marcada na memória de quem conviveu com ele.
“Você vai fazer muita falta aqui, Itaboy. Lembraremos sempre da sua alegria”, escreveu uma amiga.
Outras manifestações prestaram solidariedade à esposa, aos filhos e demais familiares. Um dos comentários também mencionou que a família enfrentou outras perdas recentes. A causa da morte não foi oficialmente informada no comunicado sobre o falecimento.