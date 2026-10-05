A morte de Itamar Sadraque de Oliveira Souza, aos 37 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Itamar morreu na última sábado (3) e recebeu as últimas homenagens no domingo (4).

Nascido em 16 de junho de 1989, Itamar foi lembrado nas redes sociais principalmente pela alegria, pelo bom humor e pela forma descontraída com que tratava as pessoas ao seu redor. Diversas mensagens de despedida foram publicadas após a confirmação da morte.

A cerimônia foi realizada no Campo das Oliveiras, na Sala Valência, no centro de Jacareí.