O artista Luis Felipe Mejia Nazareth, conhecido em Tremembé por interpretar personagens que marcaram gerações, morreu neste domingo (4), aos 65 anos. A Prefeitura de Tremembé publicou, nesta segunda-feira (5), uma homenagem ao artista nas redes sociais.

Durante vários anos, Luis Felipe deu vida ao Papai Noel do Natal Iluminado, tradicional programação de fim de ano do município. Ele também ficou conhecido pela interpretação do Palhaço Lipe, personagem que levou brincadeiras e apresentações a crianças e famílias da cidade.

Na homenagem, a Prefeitura destacou a importância do artista para a cultura e para a memória afetiva dos moradores.