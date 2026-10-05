O artista Luis Felipe Mejia Nazareth, conhecido em Tremembé por interpretar personagens que marcaram gerações, morreu neste domingo (4), aos 65 anos. A Prefeitura de Tremembé publicou, nesta segunda-feira (5), uma homenagem ao artista nas redes sociais.
Durante vários anos, Luis Felipe deu vida ao Papai Noel do Natal Iluminado, tradicional programação de fim de ano do município. Ele também ficou conhecido pela interpretação do Palhaço Lipe, personagem que levou brincadeiras e apresentações a crianças e famílias da cidade.
Na homenagem, a Prefeitura destacou a importância do artista para a cultura e para a memória afetiva dos moradores.
Segundo a publicação, Lipe tinha como uma de suas principais características resgatar, por meio das brincadeiras, experiências que remetiam à infância de outras gerações.
O Palhaço Lipe também representou, para muitas crianças de Tremembé, um dos primeiros contatos com apresentações teatrais.
A notícia da morte provocou diversas manifestações de pesar nas redes sociais. Moradores lembraram momentos vividos ao lado do artista e destacaram principalmente sua relação com as crianças.
“Foram vários momentos de alegria com minha família. Nós sentiremos muitas saudades”, escreveu uma moradora.
Outra publicação destacou a presença de Lipe na infância de crianças da cidade: “Ele fez parte da infância da minha filha”.
Amigos também prestaram homenagens e agradeceram pelos anos de convivência e pelo trabalho desenvolvido pelo artista. “Grato pela alegria que levou a todos”, escreveu um deles.
Luis Felipe nasceu em 3 de abril de 1961 e morreu em 4 de outubro de 2026. As causas da morte não foram informadas na publicação da Prefeitura.