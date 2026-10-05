Mãe e filho foram resgatados por vizinhos após um incêndio atingir uma casa em Tremembé, no Vale do Paraíba, nesta segunda-feira (5). Os moradores também conseguiram apagar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 12h10.
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Segundo relatos, as duas vítimas foram levadas por vizinhos a um hospital da região. Até o momento, o estado de saúde da mãe e do filho não foi divulgado.
Bombeiros foram acionados por volta das 12h10
A ocorrência foi registrada como incêndio em residência. Quando as equipes chegaram ao local, o princípio de incêndio já havia sido controlado por populares, que agiram rapidamente para conter o fogo.
Estado de saúde ainda não foi informado
A mãe e o filho receberam socorro de vizinhos e foram encaminhados ao hospital. Ainda não há informações sobre a gravidade de eventuais ferimentos nem sobre as idades das vítimas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.