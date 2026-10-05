A Prefeitura de Taubaté prevê aumento de 11,19% no orçamento de 2027, no comparativo com a receita fixada para 2026 - como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 5,01%, o crescimento real será menor.

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No projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, o prefeito Sérgio Victor (Novo) estima arrecadação de R$ 2,098 bilhões. Na LOA de 2026, a previsão foi de R$ 1,886 bilhão.