A Prefeitura de Taubaté prevê aumento de 11,19% no orçamento de 2027, no comparativo com a receita fixada para 2026 - como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 5,01%, o crescimento real será menor.
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No projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, o prefeito Sérgio Victor (Novo) estima arrecadação de R$ 2,098 bilhões. Na LOA de 2026, a previsão foi de R$ 1,886 bilhão.
Por outro lado, a Câmara deve ter uma retração de 0,67% no orçamento, passando de R$ 51,116 milhões esse ano para R$ 50,769 milhões no ano que vem.
De 17 secretarias, 5 terão queda no orçamento
Das 17 secretarias municipais, quatro terão redução no orçamento de 2027, no comparativo com a LOA de 2026: Serviços Públicos e Zeladoria (-35,4%), Planejamento Urbano e Habitação (-16,57%), Procuradoria Geral do Município (-6,15%) e Segurança e Ordem Pública (-1,16%).
Uma pasta terá orçamento numericamente maior, mas com crescimento inferior à inflação, o que na prática significa leve retração: Mobilidade Urbana (+4,59%). Vale ressaltar que, em maio de 2026, o governo Sérgio promoveu uma reforma administrativa na Prefeitura, o que resultou em um remanejamento de determinadas áreas de uma secretária para outras.
Outras 12 secretarias terão aumento real no orçamento do ano que vem: Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal (+131,77%), Obras (+93,82%), Cultura e Economia Criativa (+35,17%), Administração (+25,14%), Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (+23,8%), Fazenda (+23,09%), Desenvolvimento Econômico, Inovação Agricultura e Turismo (+21,42%), Governo e Comunicação (+13,68%), Gabinete e Relações Institucionais (+11,22%), Saúde (+9,92%), Desenvolvimento e Inclusão Social (+9,33%) e Educação (+7,59%).
Receita total do município deve chegar a R$ 2,8 bilhões
Incluindo também a administração indireta, a receita prevista para o município em 2027 é de R$ 2,895 bilhões, o que representa um aumento de 10,59% sobre o montante projetado para 2026, de R$ 2,617 bilhões.
O IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) estima receita e despesa de R$ 363 milhões no ano que vem.
A Unitau (Universidade de Taubaté) prevê arrecadar R$ 270 milhões em 2026, e gastar R$ 254 milhões.