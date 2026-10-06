Os candidatos de fora de São José dos Campos foram maioria entre os 50 candidatos a deputado estadual que receberam mais votos no município. Dos nomes que aparecem no ranking, 35 são de outras cidades, o equivalente a 70% da lista, enquanto apenas 15 candidatos são de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da ampla maioria numérica dos chamados “forasteiros”, os candidatos da própria cidade concentraram uma votação maior. Juntos, os 15 nomes de São José dos Campos receberam 199.582 votos no município. Já os 35 candidatos de outras cidades somaram 114.843 votos.
A diferença é explicada principalmente pelo desempenho dos dois primeiros colocados do ranking. O vereador Thomaz Henrique, de São José, foi o candidato mais votado, com 49.492 votos na cidade, seguido pela deputada estadual Letícia Aguiar, também do município, que se reelegeu. Ela recebeu 34.802 votos de eleitores joseenses.
Os dois, ambos do PL, eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo, somaram sozinhos 84.294 votos, mais de 42% de toda a votação obtida pelos candidatos de São José dos Campos presentes no top 50.
24 forasteiros foram eleitos
Outro dado que chama a atenção é o número de candidatos de outras cidades que conseguiram transformar a votação recebida em São José dos Campos em eleição. Dos 35 forasteiros presentes no ranking, 24 foram eleitos.
Entre eles estão nomes de diferentes regiões do estado, como Eduarda Campopiano, de São Paulo, que recebeu 27.097 votos em São José dos Campos, além de Paula da Bancada Feminista, com 8.408, Eduardo Suplicy, com 8.375, e Emídio, com 7.416 votos.
Também aparecem no ranking candidatos de cidades do Vale do Paraíba e de outras regiões, como Thales Gabriel, de Cruzeiro, Izaias Santana e Gabriel Belém, de Jacareí, além de nomes de Taubaté, Votorantim, Taboão da Serra, Santos, Campinas e municípios da Grande São Paulo.
O resultado mostra que a votação para deputado estadual em São José dos Campos não ficou restrita aos candidatos com origem política ou eleitoral na cidade. A força de candidaturas estaduais e de partidos com estruturas mais amplas também pesou na escolha dos eleitores.
PL lidera entre os partidos
O PL foi o partido com maior número de candidatos entre os 50 mais votados em São José dos Campos. A legenda aparece com 11 nomes no ranking.
Na sequência estão PT e PSOL, empatados com sete candidatos cada. PSD e PP completam os cinco partidos com maior presença, com três candidatos cada.
Os cinco partidos com mais candidatos no top 50:
* PL — 11 candidatos
* PT — 7 candidatos
* PSOL — 7 candidatos
* PSD — 3 candidatos
* PP — 3 candidatos
A presença dos partidos mostra ainda a diversidade ideológica entre os candidatos que conseguiram conquistar votos em São José dos Campos. Ao mesmo tempo em que o PL lidera com folga em número de nomes, PT e PSOL aparecem logo atrás, empatados.
O levantamento considera os 50 candidatos mais votados para deputado estadual em São José dos Campos, segundo os dados da planilha analisada, e considera como “forasteiros” os candidatos cuja cidade de origem eleitoral indicada na lista não é São José dos Campos.