Os candidatos de fora de São José dos Campos foram maioria entre os 50 candidatos a deputado estadual que receberam mais votos no município. Dos nomes que aparecem no ranking, 35 são de outras cidades, o equivalente a 70% da lista, enquanto apenas 15 candidatos são de São José dos Campos.

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Apesar da ampla maioria numérica dos chamados “forasteiros”, os candidatos da própria cidade concentraram uma votação maior. Juntos, os 15 nomes de São José dos Campos receberam 199.582 votos no município. Já os 35 candidatos de outras cidades somaram 114.843 votos.