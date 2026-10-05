Resíduos
São José dos Campos recolheu 5,36 toneladas de resíduos nas ruas e nos espaços públicos próximos aos colégios eleitorais no primeiro turno das eleições 2026. Segundo a Prefeitura, o material, formado principalmente por santinhos e outros itens de propaganda, foi retirado das vias no domingo, ainda durante o período de votação.
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Equipes
"A força-tarefa mobilizou cerca de 400 funcionários, distribuídos em diferentes pontos da cidade, com apoio de caminhões de coleta. Os trabalhos começaram antes mesmo da abertura dos portões, a partir das 5h da manhã, com o objetivo foi manter limpo e organizado o entorno dos locais ao longo do dia e após o fechamento dos portões", informou a Prefeitura.
Destinação
Segundo a Prefeitura, todo o volume recolhido foi encaminhado para a destinação adequada. "Sempre que possível, os materiais seguem para a reciclagem, o que reduz o impacto ambiental dos resíduos gerados durante o processo eleitoral", informou a administração municipal.
Crime
"A Prefeitura ressalta que o derrame de material de propaganda no dia do pleito é crime eleitoral. Além de causar poluição visual, em caso de chuva, os papéis ficam encharcados, transformando-se em lama e aumentando o risco de acidentes para os pedestres. Também podem entupir as bocas de lobo, prejudicando o escoamento da água e contribuindo para alagamentos", completou a Prefeitura.