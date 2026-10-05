Resíduos

São José dos Campos recolheu 5,36 toneladas de resíduos nas ruas e nos espaços públicos próximos aos colégios eleitorais no primeiro turno das eleições 2026. Segundo a Prefeitura, o material, formado principalmente por santinhos e outros itens de propaganda, foi retirado das vias no domingo, ainda durante o período de votação.

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Equipes

"A força-tarefa mobilizou cerca de 400 funcionários, distribuídos em diferentes pontos da cidade, com apoio de caminhões de coleta. Os trabalhos começaram antes mesmo da abertura dos portões, a partir das 5h da manhã, com o objetivo foi manter limpo e organizado o entorno dos locais ao longo do dia e após o fechamento dos portões", informou a Prefeitura.